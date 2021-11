Un nouveau clip pour une chanson de Leonard Cohen

Cinq après sa mort, la poésie de Leonard Cohen continue de nous hanter, aujourd’hui, alors que parait le vidéoclip d’une des chansons de son ultime album.

Réalisé par Daniel Askill, Puppets est le cinquième et dernier vidéoclip tiré de l’album Thanks For The Dance, paru en novembre 2019, trois ans après son décès sur venu le 7 novembre 2016.

Voici le vidéoclip officiel

Tourné en noir et blanc, le poignant vidéoclip met en scène l’artiste Bobbi Salvör Menuez.

« Ce fut un grand cadeau d'avoir eu l’occasion de créer ces réactions visuelles à la musique de Leonard Cohen. Cohen a une incroyable capacité à créer un pont entre le sublime et le banal, le métaphysique et le politique. Dans Puppets, il le fait tout en abordant des thèmes sombres avec une perspicacité poétique », exprime le réalisateur du clip, dans un communiqué.

