Villeneuve & Pironi: un documentaire sur leur rivalité

La rivalité entre les légendaires coureurs automobiles Gilles Villeneuve et Didier Pironi sera portée à l’écran dans un documentaire britannique produit notamment par l’ancien pilote de F1 Mark Webber, a révélé aujourd'hui le site spécialisé Deadline Hollywood.

• À lire aussi: Du jamais-vu en Formule 1

• À lire aussi: Quand Gilles Villeneuve était encore un Québécois parmi d'autres

Intitulé provisoirement Villeneuve & Pironi, le film se concentrera sur la période de deux semaines suivant la « trahison » de Didier Pironi aux dépens de Gilles Villeneuve alors que les deux pilotes étaient coéquipiers au sein de l’écurie Ferrari, en Formule 1.

Deux semaines avant le décès tragique de Villeneuve, sur le circuit de Zolder, en Belgique, le 8 mai 1982, Pironi avait en effet « volé » la victoire au pilote québécois en le dépassant pendant les derniers tours du Grand Prix de Saint-Marin, en Italie. Accusant Pironi de ne pas avoir respecté les consignes de Ferrari, Villeneuve s’était senti trahi par son coéquipier et les deux pilotes ne se sont jamais reparlé par la suite.

Produit par les boîtes britanniques Noah Media et Sky Studios, Villeneuve & Pironi sera construit autour d’entrevues avec des proches et des membres des familles des deux pilotes. Le pilote australien Mark Webber agira à titre de producteur exécutif sur le projet. On ignore pour l’instant sur quelle plateforme le film sera présenté.

Pas le premier

Il semble que l’idée de départ était de raconter seulement l’histoire de Villeneuve, mais les dirigeants de Noah Media craignaient que le résultat final ne ressemble trop au documentaire Senna, sur la vie du pilote brésilien Ayrton Senna.

Villeneuve & Pironi ne sera pas le premier documentaire à s’attarder à la brève, mais fulgurante carrière de Gilles Villeneuve en Formule 1. Encore l’an passé, le réalisateur Jean Bourbonnais et le producteur Stephan Gabriele étaient revenus sur les exploits du célèbre pilote québécois dans un documentaire intitulé Gilles Villeneuve : à toute vitesse et diffusé sur les ondes de RDI et Radio-Canada.

À voir aussi...