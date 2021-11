GOYER, Wilfrid



À Laval, le 1 novembre 2021, à l'âge de 93 ans, est décédé Monsieur Wilfrid Goyer.Il laisse dans le deuil son frère Joseph, ses cousines et ses cousins ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le jeudi de 10h00 à 11h00 à la Paroisse St-Martin, 4080, St-Martin Ouest, suivi des funérailles à 11h00, et de là, au cimetière St-Martin.La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital Cité-de-la-Santé ainsi que La Résidence Villa Val des arbres pour leur soutien et les bons soins prodigués.