CLAPROOD, Claude



Claude Claprood est décédé le 15 avril 2020, à l'âge de 78 ans. Il était le fils de feu Aurèle Claprood et de feu Rose Emma Lanciault.Il laisse dans le deuil son fils Éric (Caroline Bernier), ses petits-enfants Olivier et Émie, son frère Yves (feu Lise Chabot), la mère de son fils, Angèle Rochefort; la famille de sa défunte conjointe Diane (Aldéa) Langevin, autres parents et ami(e)s. Prédécédé par son frère Normand (feu Mary Winchester).Les funérailles auront lieu le samedi 13 novembre 2021 à 10h à la95 boul. Cité des Jeunesm Gatineau (Hull)Condoléances: www.cfo.coopLa famille recevra les condoléances à compter de 9h30. Il sera aussi possible d'assister à la cérémonie de façon virtuelle soit en directe ou en différée en suivant le lien suivant