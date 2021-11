MORIN, Louis-Joseph



À Montréal, le jeudi 23 septembre 2021 est décédé, à l'âge de 71 ans, Louis-Joseph Morin, fils de feu Louis-Joseph Morin et de feu Jacqueline Turbide.Il laisse dans le deuil ses cousins et cousines, parents et amis.Une cérémonie des funérailles aura lieu ultérieurement.