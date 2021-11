LEGAULT, Alain



À Très-Saint-Rédempteur, le 27 octobre 2021, à l'âge de 67 ans, est décédé Monsieur Alain Legault, époux de Madame Ginette Charbonneau.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Annie-Claude (Éric) et Jean-Alexandre (Natasha), ses petits-enfants Jesse, Andy, Mikaël, Théodore et Violette, ses soeurs, ses frères ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 13 novembre 2021 de 13h00 à 14h00 à la Paroisse Sainte-Geneviève, 16037 boul. Gouin Ouest, suivi des funérailles à 14h00.Au lieu de fleurs, un don à la fondation de votre choix serait apprécié en la mémoire de Alain Legault.