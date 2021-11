PRÉCOURT, Michel



À Verdun, le 21 octobre 2021, à l'âge de 77 ans, est décédé Monsieur Michel Précourt, époux de Claudette Lemaitre.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Chantal et Junior, sa petite-fille Shany, sa soeur Diane (Gaétan), ses neveux et nièces, sa belle-famille, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 13 novembre 2021 de 13 à 16 heures au complexe funéraire :Une réunion de prières aura lieu ce même jour à 16h30 en salon.La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital de Verdun pour leur soutien et les bons soins prodigués.Au lieu de fleurs, un don à la Société de recherche sur le cancer serait apprécié en la mémoire de Michel Précourt.