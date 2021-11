PELLETIER, Serge



À Laval, le 29 octobre 2021 à l'âge de 69 ans est décédé M. Serge Pelletier.Il continuera de vivre dans le coeur de son épouse Johanne Danis, de ses enfants, Jonathan et Jérémie (Lydia). Il était le fier papi de ses petites-filles adorées, Éliane et Aurélia.Il laisse dans le deuil sa belle-mère Yvette Lamer, ses soeurs, Lise (Claude), Diane, ses frères, Jacques (Suzanne), Louis (Chantal), ses belles-soeurs, Carole (Marc-Alain), Nicole (Claude), Nathalie (Stéphane), ses beaux-frères Richard (Ginette) et André ainsi que plusieurs nièces et neveux.Tous ses amis garderont le souvenir d'un homme au grand-coeur.Plusieurs jeunes provenant de différents pays se souviendront de leurs expériences au Québec avec Serge comme père d'accueil, plus particulièrement Natalia (Jorge) et Andréa (André).Il était le papo d'Emma et Lorenzo et le opa d'Anna.La famille recevra les condoléances le samedi 13 novembre de 14h à 17h et de 19h à 21h et le dimanche 14 novembre de 9h30 à 11h au :FABREVILLE-LAVAL(450) 473-5934La famille tient à remercier le Dr. Roussos, Dr. Dahine, Chantal, Pierre-Luc et Josiane, des soins intensifs de la Cité de la Santé, pour leur grande humanité.Votre présence au salon doit se faire dans le respect des directives de la Santé Publique du Québec.