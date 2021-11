SYLVESTRE (née RAJOTTE)

Madeleine



À Montréal, le 7 juin, est décédée Madeleine Rajotte, épouse de feu Dr Robert Sylvestre.Elle laisse dans le deuil, ses enfants Pierre (Line Gauthier), Guy (Diane Jarry), Paul (Sandra Hamel), feu Nicolas, ses petits-enfants Andréanne (Karl), Catherine (Pascal), David et ses arrière-petits-enfants, Julien, Gabrielle, Jacob et Juliette ainsi que parents et amis.Du à la pandémie, il n'y aura pas de funérailles.