TURCOTTE, Thérèse



À l'Hôpital Charles Lemoyne de Greenfield Park, le 17 octobre 2021, à 16h34, est décédée Mme Thérèse Turcotte, épouse de feu Fernand Croteau, à l'âge de 89 ans.Entourée de son fils, c'est avec un grand courage et l'aide médicale, selon sa volonté, qu'elle est partie sereinement et rapidement, mettant fin à de longues souffrances.Elle laisse dans le deuil sa fille Francine Croteau (Jacques Thériault), son fils Robert Croteau, son petit-fils Jean-François Croteau, sa petite-fille Stéphanie Croteau, ses petits-enfants Derek, Êve et Adélie, ainsi que de nombreux amis et connaissances.Son humour très spécial, son splendide sourire, ses rires et sa personnalité resteront gravés dans nos mémoires pour toujours.Selon ses dernières volontés, elle ne sera pas exposée.Une messe funéraire catholique en présence de ses cendres aura lieu le vendredi 12 novembre à 11h à la Cocathédrale St-Antoine de Padou à Longueuil (coin St-Charles Ouest et chemin de Chambly).Membres de la famille, amis et connaissances sont les bienvenus.