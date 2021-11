THIBAULT, Noël



À Montréal, le jeudi 4 novembre 2021 est décédé, à l'âge de 88 ans, Noël Thibault, époux de Rita Després.Outre son épouse, il laisse dans le deuil, ses enfants Christian (Martine), Chantal (Pierre) et Nathalie (Jacques), ses petits-enfants Mathieu (Christina), Michel, Dominique, Alexis, Philippe et Aurélie, ses arrière-petits-enfants Charlotte et Chloé, ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille vous accueillera au Complexe funéraire:le lundi 8 novembre 2021 de 16h à 19h. Les funérailles seront célébrées ce même jour à 19h en la chapelle du complexe.