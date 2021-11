BOUCHARD, Ghislaine



Un ange est passé ce 28 octobre 2021, emportant avec lui le souffle de vie de Ghislaine Bouchard. Pour garder sa mémoire à jamais, lui survivent la fierté de sa vie, sa fille Suzanne (Richard Pomerleau). Dans cet univers où tout est recommencement, elle se prolonge en ses petits-enfants Patrick et Geneviève (Marco). Sa vie se perpétue en Catherine, son arrière-petite-fille et Simon, son arrière-petit-fils ainsi qu'en ses neveux et nièces qui ont partagé sa joie de vivre, son attachement à la famille ainsi que de nombreux amis.La famille vous accueillera au complexele samedi 20 novembre de 13h à 17h.