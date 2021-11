CADIEUX, Réjeanne



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de notre mère Réjeanne Labelle (née Cadieux), épouse de feu Marcel Labelle (1922-2003), le 25 octobre 2021 à Verdun, à l'âge de 94 ans.Elle laisse dans le deuil ses enfants, Jean (Huguette Legault), Lise (Ronald Gagnon), Ginette (feu Yves Rhéaume), Fernand (Lise Maurice) et feu André (feu Johanne Valiquette). Elle a chéri ses dix petits-enfants, Patricia, Jean-Pascal, Martin Rhéaume (Nathalie Blanchette), Alexandre Rhéaume (Florence Gagnon), Andréanne, Frédéric (Marie-Claude Demontigny), Guillaume (Catherine Bérubé), Marie-Christine (Philippe Wilner Nicholas), Vanessa (Samuel Leclaire), Julie-Anne (Pierre Richard Damier) et ses neuf arrière-petits-enfants, Mathew, Audrey, William, Manuel, Camille, Juliette, Nathan, Jeanne, Simone, Tyler et Lyvia. Elle laisse également dans le deuil sa soeur Carmen (Claude Gauthier), ainsi que plusieurs neveux, nièces et amis.La famille vous accueillera vendredi, le 12 novembre 2021, de 12h00 à 20h00, ainsi que samedi le 13 novembre 2021 dès 9h30 au complexe funéraireLes funérailles seront célébrées le samedi 13 novembre 2021 à 11h00 à l'église Sainte-Famille, 560, boul. Marie-Victorin, Boucherville, J4B 1X1.La famille tient à remercier tout le personnel du CHSLD Manoir-de-Verdun pour leur soutien et les bons soins prodigués.Au lieu de fleurs, un don à la Fondation du CIUSSS du Centre Sud de l'Île de Montréal serait apprécié à la mémoire de Réjeanne Cadieux.