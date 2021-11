GIROUX, Marcel



C'est avec une profonde tristesse que nous vous annonçons le décès de notre père Marcel Giroux à l'âge de 89 ans et 10 mois, décédé le 27 août 2021 à l'Hôpital régional de Saint-Jérôme.Il était le fils de feu Lucien Giroux et de feu Lucienne Courcelles, l'époux en premières noces de feu Cécile Bérubé et laisse derrière lui sa seconde épouse Pierrette Pépin.Il était aimé de plusieurs personnes incluant: ses enfants, feu Robert, Suzanne (Alain) et Lyne (feu Éric), ses beaux fils, André (Nathalie), Daniel (Josée) et Michel (Chantal), ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ainsi que les petits-enfants de Pierrette et arrière-petits-enfants.Parents et amis pourront présenter leurs condoléances samedi 13 novembre 2021 dès 10 h en l'Église Saint-Pierre (520 boul. Bourassa, Saint-Jérôme, Qc. J7Y 1X9) et une cérémonie aura lieu à 10 h 30 suivie de l'inhumation au cimetière de Saint-Jérôme.En sa mémoire, des dons à Moisson Laurentides banque alimentaire afin de combattre la faim et nourrir l'espoir.DESROSIERS & FILS INC.