PERRON, Robert



Paisiblement à son domicile le 29 octobre 2021 est décédé à l'âge de 87 ans et 3 mois Robert Perron époux de Jacqueline Gagnon, fils de feu Ulysse Perron et feu Lucie Bouchard.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Carol (Nelia), Henri-Claude (Jacqueline), Jean-François (Carole), Brigithe (Stéphane), Christine, ses 19 petits-enfants, 22 arrière-petits-enfants, ses soeurs Jacqueline (Gérard), Hélène (Raymond), sa belle-soeur Mariette ainsi que ses nombreux neveux et nièces.La famille de M. Perron vous accueillera le samedi 13 novembre de 10h à 16h à la salle les Chevaliers de Colomb au 505 rue Théberge Terrebonne J6W 2R5