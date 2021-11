ASSELIN, Marie-Marthe

(née Poirier)



Le 31 octobre 2021, à l'âge 89 ans, est décédée Mme Marie-Marthe Poirier, épouse de feu M. René Asselin.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Gaétane, Diane, Yves, Huguette, André, Linda et François ainsi que leurs conjoint(e)s, ses 11 petits-enfants, ses 12 arrière-petits-enfants, ses frères et soeurs, beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces ainsi que de nombreux autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances au :BELOEIL, QC, J3G 4G9Tél. 450 467-4780 www.salondemers.comle vendredi 12 novembre de 14h à 17h et de 19h à 21h ainsi que le samedi 13 novembre dès 9h. Une liturgie suivra à 11h au salon.