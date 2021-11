PAQUETTE, Nicole



À Longueuil, le 23 octobre 2021, à l'âge de 71 ans est décédée Mme Nicole Paquette, conjointe de Marcel Beauregard.Outre son conjoint, elle laisse dans le deuil ses fils Ghislain (Lina) et Alexandre (Cindy), les enfants de son conjoint Johanne, Michel et Yves (Manon), ses petits-enfants Gabrielle, Julianne, Florence, Alice, Sophie, Clara et Yan, ses frères Pierre (Monique) et Laurent, ses neveux et nièces, ainsi que de nombreux parents et amis.La famille vous accueillera à :505, BOUL. CURÉ-POIRIER OUESTLONGUEUIL, QC, J4J 2H5le samedi 13 novembre 2021 à partir de 9h, suivi d'un hommage au salon funéraire à 11h30. L'inhumation aura lieu le même jour à 15h au cimetière Ste-Thérèse.