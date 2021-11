COUILLARD, Raymond



À Maple-Grove, le 1er novembre 2021 à l'âge de 84 ans, est décédé M. Raymond Couillard, époux de Mme Huguette Thibault. Raymond était policier retraité de la ville de Montréal.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants : Sylvie, Louis et Pierre (Hang) ainsi que ses 7 petits-enfants et ses 9 arrière-petits-enfants.Il laisse également sa soeur Monique (Gilles) et son frère Robert (Suzanne), ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces de même qu'autres parents et amis.Sa famille accueillera parents et amis le dimanche 14 novembre 2021 de midi à 15h au :STÉPHANE GENDRON110, ST-LAURENT (angle Richardson)BEAUHARNOIS, 450-225-2200Une célébration sera célébrée à la chapelle du salon funéraire dimanche le 14 novembre vers 15h. Il reposera au columbarium du salon funéraire.Tout témoignage de sympathie peut s'exprimer par un don à la Fondation de l'hôpital Anna-Laberge.