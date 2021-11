MANDANICI DUPUIS, Monique



À Montréal, le 1er novembre 2021, à l'âge de 80 ans, est décédée Mme Monique Dupuis Mandanici.Elle laisse dans le deuil ses filles, Mireille et Chantal, son gendre Pierre-Luc, ses petits-enfants Kaïla, Mégane, Catherine et Maxime, son frère Ronald et sa femme Andrée, sa soeur France et son mari Mario ainsi que plusieurs neveux, nièces et amis.La famille vous accueillera pour un dernier hommage au salon funéraire:le samedi 13 novembre de 11h à 16h. Une cérémonie religieuse (capacité de 50 personnes maximum) suivra de 16h à 17h afin de se recueillir et d'offrir nos prières et pensées.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à l'organisme de votre choix.