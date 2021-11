PERREAULT-SOUCY, Francine



À l'Institut neurologique de Montréal, le 3 novembre 2021, à l'âge de 68 ans, est décédée Francine Perreault, épouse de Jean Soucy.Elle était la fille de feu Pierrette Meese et de feu Alfred Perreault. Elle était la soeur de Pierre et Claude (Diane Cloutier). Elle était la belle-soeur de Alain (Louise Barrette), Richard, Christian et Dominique. Elle laisse également neveux et nièces, parents et amis.La famille recevra les condoléances au Complexe funéraire Urgel Bourgie, 1559 Montarville, St-Bruno,le samedi 20 novembre 2021, à compter de 13h, suivi de la cérémonie à 15h au salon.Des dons à la Fondation de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont pour le Myelome-Multiple, seraient appréciés./fr/donnez/don-en-memoire-de/