CAMPEAU, Yvon



Le dimanche 31 octobre 2021, à l'âge de 85 ans, est décédé monsieur Yvon Campeau, de Coteau-du-Lac.Il laisse dans le deuil son épouse Renée Bertrand, ses enfants Pierre (Nathalie), Sylvain (Céline) et Nathalie (Sylvain), ses petits- enfants Audrey-Anne (Edouard), Isadora (Noah), Marc-Antoine (Noémie), Louis-Thomas, Jessy (Jessica), Dany (Nathalie) et Marie-Soleil (Alex), ses arrière-petits- enfants Logan, Ellie, Léna et Ophélie, ses soeurs Jeannette (Gérald), Murielle et Diane (Gilles), ses beaux-frères, belles-soeurs, neveux et nièces, ainsi que tous ses autres parents et amis.La famille accueillera parents et amis, en présence des cendres, le samedi 4 décembre 2021, à 13h, en l'église de Saint-Lazare (1980, chemin Ste-Angélique, Saint-Lazare, QC J7T 2Y7), suivi du service religieux qui sera célébré à 14h.Rigaud - 450-451-4421