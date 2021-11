SETLAKWE, Henri



À la Cité de la Santé, le 26 octobre, à l'âge de 93 ans, est décédé Henri Setlakwe, époux de Monique Grégoire.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Pierre (Lyne) et Caroline (Anand), son petit-fils Alexandre, son frère Joe (Michelle), ses soeurs Nina et Barbara (Aboud), ses neveux et ses nièces, parents, amis et golfeurs.La famille vous accueillera au Mausolée St-Martin, édifice situé à l'arrière du complexe :le samedi 20 novembre dès midi. Une liturgie de la Parole y sera célébrée à 15h.La famille tient à remercier le personnel de la Cité de la Santé pour les excellents soins prodigués.Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation de la Cité de la Santé.