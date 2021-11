PERRON, Jeannette



À Joliette, le 20 octobre, est décédée Jeannette Perron, 97 ans, épouse de feu Claude Martel.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Roger (France Dauphin), Denise (Réjean Cholette), Réjean, Claudette, ses petits-enfants : Mélanie, Simon, Charles, Lucie, Marjolaine et Thomas, ses arrière-petits-enfants, ses belles-soeurs ainsi que plusieurs neveux, nièces, parents et ami(e)s.Elle était la dernière survivante des enfants de feu monsieur Théode Perron et de feu dame Marie-Anne Mathieu de Saint-Casimir.La famille vous accueillera à la :DE LA RIVE-NORD595, BOUL. BONA-DUSSAULTSAINT-MARC-DES-CARRIÈRESwww.cooprivenord.comsamedi le 13 novembre de 9h30 à 10h45 suivi d'un service religieux en présence des cendres à 11h en l'église de Saint-Marc-des-Carrières et de l'inhumation au cimetière paroissial.Remerciements au personnel du CHRL.Un don à la Société de recherche sur le cancer, serait apprécié.