PAPINEAU, Normand



De Blainville, le 4 novembre 2021, à l'âge de 75 ans, est décédé M. Normand Papineau, époux de Mme Jocelyne Charpentier.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses fils Nicolas (Dannah) et Mathieu (Nathalie), ses petits-enfants Alexandre, Arthur, Mia, Azélie et Chloé, son frère Claude (Manon), ses soeurs Danielle (Michel), Lucie (Pierre), ses beaux-frères, belles-soeurs, Réjean, Claudette (Mario), Gilles (Patricia), René (Diane), neveux et nièces ainsi que d'autres parent et amis.La famille recevra vos condoléances le samedi 13 novembre de 14h à 17h au :SAINTE-THÉRÈSE450 473-5934www.rfgoyer.comPrière de respecter les consignes de la santé publique.Votre témoignage de sympathie peut s'exprimer par un don à l'Association pulmonaire du Québec: