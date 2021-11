BOURGEAULT, Jean-Jacques



C'est avec une très grande tristesse que nous annonçons le décès de Jean-Jacques Bourgeault, le 3 novembre 2021, à l'âge de 78 ans. Entouré de sa famille.Il laisse dans le deuil son épouse Manon Surprenant, son fils Martin (Dita) et ses petites filles Emma et Sophie, son beau-fils Ioan (Nicola) et leur fils Ethan ainsi que sa belle-soeur Christiane, neveux et nièces et d'autres parents et amis.Il a vécu sa passion pour l'aviation pendant plus de cinquante ans chez Québecair, Air Canada, IATA et au conseil d'administration d'Aéroport de Montréal.Il était membre fondateur de Montréal International et membre honoraire à vie de l'Association Canadienne du Transport Aérien.La famille vous accueillera le samedi 13 novembre de 13h00 à 15h00 suivi d'un moment de recueillement au salon funéraire :