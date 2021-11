PAGÉ, Henri



À Montréal, le 1er novembre 2021, à l'âge de 97 ans, est décédé Henri Pagé, époux de feu Claire Dubé.Il laisse dans le deuil ses enfants, Jacques (Rachel), Yves (Ginette) et Céline, ses quatre petits-enfants, Éric (Mélanie), Patrick (Claudine), Yannick (Roxanne) et Danick (Patricia) et ses arrière-petits-enfants, Guillaume, Raphaël, Valérie, Olivier, Zachary, Rose, Tristan et Mathéo, son frère Jean-Guy ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le 14 novembre 2021 de 10h00 à 12h30 au complexe funéraire:Une réunion de prières aura lieu ce même jour à 12h30 en salon du complexe.