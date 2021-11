LABELLE, Robert



À St-Jérôme, le 3 novembre 2021, est décédé M. Robert Labelle à l'âge de 66 ans, fils de feu Jérôme Labelle et feu Thérèse Chaumont.Il laisse dans le deuil son fils Manuel Richer Labelle (Marie-Ève Paquette Meunier), ses petits-enfants Jade et Olivier, ses soeurs et son frère Nicole (Ghislain Labelle), Ginette (feu Jacques Voyer), Jocelyne (Pierre Charbonneau), Serge (Gabrielle Roy), Francine (Alain Gervais), plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis.Un remerciement à la Résidence Lafontaine pour les bons soins. La famille accueillera parents et amis le samedi 13 novembre 2021 dès 9. Une cérémonie de dernier adieu aura lieu à 13 h à la Résidence Funéraire:676 BOUL. DES LAURENTIDESST-JÉRÔME, QC. J7Z 4M5L'inhumation suivra au cimetière Ste-Marie-Madeleine, St-Janvier, Mirabel. Un nombre de 50 personnes autorisées avec rotation, respecter la distanciation sociale, le port du masque et la tenue d'un registre des visiteurs sont obligatoires.