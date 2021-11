LAUZIER LECLERC



DESROCHERS, MadeleineÀ l'hôpital du Suroît de Valleyfield, dans la soirée du samedi 16 octobre 2021, est décédée Mme Madeleine Lauzier Leclerc Desrochers à l'âge de 93 ans.Elle laisse dans le deuil ses enfants France, Lynne (Serge) Real, Diane (Claude), ses soeurs Marie-Paule, Henriette (Al), ses frères Rock et Marcel (Ginette), ses 14 petits-enfants, 16 arrière-petits-enfants et 2 arrière-arrière-petits-enfants ainsi que de nombreux autres parents et ami(e)s.Selon ses volontés, elle fut incinérée et il n'y aura pas de cérémonie.