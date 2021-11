LECLAIRE, Suzanne, s.n.j.m.



À la Maison Jésus-Marie, le 1er novembre 2021, à l'âge de 85 ans est décédée Soeur Suzanne Leclaire, en religion Soeur Pauline-de-Notre-Dame. Née à Montréal, elle était la fille de : Paul-Emile Leclaire et de Julia Girard.Outre sa famille religieuse elle laisse dans le deuil ses soeurs Thérèse, Hélène son conjoint Jean Vincent, Jeannine son conjoint Jean-Luc Fondrouge, Danielle, des neveux et nièces, arrière-neveux et arrière-nièces, sans oublier ses amis(es) du Phare ainsi que toutes les personnes qui l'ont connue et appréciée et qui ont eu recours à ses services.Elle sera exposée à partir de 12h le mardi 16 novembre à la :86, RUE ST-CHARLES ESTLONGUEUIL, QC, J4H 1A9Une Eucharistie sera célébrée à sa mémoire mardi, le 16 novembre 2021 à 14h. Afin de suivre les directives de la Santé Publique, le passeport vaccinal, le port du couvre-visage le lavage des mains et la distanciation sont recommandés.