Activités culturelles: quoi voir ce week-end

Voici quelques suggestions de nos journalistes d’activités culturelles à faire ce week-end.

Cinemania

C’est le temps de l’année où les cinéphiles montréalais peuvent faire le plein de films français. Lancée mardi, la 27e édition du Festival Cinemania propose aux amateurs de cinéma francophone une sélection de 85 longs métrages provenant de la France, mais aussi du Québec, de la Belgique, de la Suisse et du Luxembourg. Après avoir dû se contenter d’une édition 100 % virtuelle l’an passé, Cinemania offre cette année le meilleur des deux mondes en présentant plusieurs projections en salle jusqu’au 14 novembre, mais en rendant aussi accessible en ligne jusqu’au 21 novembre une bonne partie de sa programmation.

► Où : en salle et en ligne au festivalcinemania.com

-Maxime Demers

Le polygraphe 2021

Photo courtoisie, Théâtre La Bordée

À l’affiche en ouverture de saison à La Bordée, la nouvelle version de la pièce de théâtre Le polygraphe est maintenant offerte en webdiffusion. Cette œuvre de Marie Brassard et Robert Lepage, jamais montée depuis sa création, plonge dans le cerveau d’un jeune homme soupçonné du meurtre de son amie de cœur et qui doute de son innocence. La nouvelle mise en scène mélange théâtre et cinéma. Des scènes additionnelles ont été tournées pour obtenir des plans rapprochés des acteurs Michel Nadeau, Mary-Lee Picknell Tremblay et Steven Lee Potvin. La webdiffusion est offerte jusqu’au 6 mai.

► Où : bordee.qc.ca

-Yves Leclerc

Paranormal Activity : Next of Kin

On la croyait éteinte pour de bon. Mais la franchise Paranormal Activity renaît de ses cendres avec Next of Kin, un septième chapitre diablement divertissant. Cette fois-ci, c’est une jeune femme à la recherche de ses parents biologiques qui devient la cible de phénomènes surnaturels inexplicables, évidemment captés par différentes caméras.

Sans être la meilleure entrée de la série – la toute première demeure imbattable ! –, ce Next of Kin parvient adroitement à remettre Paranormal Activity sur les rails. Qui sait où elle nous mènera prochainement. Mais chose certaine, on y sera.

► Où : sur Prime Video

-Bruno Lapointe