FAVRON, Lucille



À Montréal, le lundi 1er novembre 2021 est décédée, à l'âge de 91 ans, Lucille Favron, épouse de feu Gilles Dupuis.Elle laisse dans le deuil ses enfants Monique, Michel (Huguette), Yvon (Julie) et Denis (Dany); ses petits- enfants et arrière-petits-enfants; son frère Fernand (Ginette), ainsi qu'autres parents et amis.La famille vous accueillera au Complexe funéraire:le dimanche 14 novembre 2021 de 14h à 16h, suivi des funérailles au même endroit.