Aider les parents à motiver leurs enfants

L’Institut des troubles de l’apprentissage (TA) a décidé d’offrir des formations en ligne afin de motiver les jeunes qui ont fait face à de nombreux changements depuis le début de la pandémie.

Classes fermées, cours à distance, manque d’activités parascolaires, la crise sanitaire a eu des impacts majeurs sur la réussite scolaire des jeunes.

«Les petits du primaire, comme ceux qui sont déjà à l’université, vivent des choses dont ils souhaitent discuter avec leurs parents. Et c’est cet accompagnement-là qui nourrit la persévérance», a expliqué samedi à TVA Nouvelles la directrice générale de l’Institut TA, Lucille Doiron.

Tout commence par un climat propice à la maison, selon le professeur titulaire de la Chaire de recherche du Canada en motivation, persévérance et réussite scolaires, Frédéric Guay.

Les parents jouent ainsi un rôle crucial pour aider les jeunes à s’intéresser à l’apprentissage.

«Il faut s’engager comme parent, il faut donner du temps, des ressources et de notre énergie auprès de nos enfants. Mais la forme d’engagement aussi est importante», a affirmé M. Guay.

«Il faut le faire de manière pas contrôlante, il faut bien soutenir les enfants dans leur apprentissage, mais il ne faut pas essayer toujours de les surveiller, ou encore de les menacer pour faire des activités, mais en leur faisant confiance. C’est de cette manière qu’ils vont réussir à développer une motivation», a-t-il ajouté.

L’écart entre les garçons les filles en ce qui a trait à la persévérance et au décrochage scolaire est encore très important. Selon les plus récentes données du ministère de l’Éducation, le nombre de garçons qui terminent leurs études secondaires est beaucoup plus bas que chez les filles.

