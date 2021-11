BrainBox AI récolte 30 M$

Chaque semaine, nous faisons un survol des transactions d’initiés, des investissements dans les entreprises d’ici et de l’actualité des sociétés cotées en Bourse.

Le géant ABB devient partenaire

La jeune pousse québécoise BrainBox AI a recueilli près de 30 millions $ (24 millions $ US) dans le cadre d’une ronde de financement à laquelle ont participé la multinationale suédo-suisse ABB, Desjardins et la firme canadienne Esplanade Ventures. En vertu d’une entente conclue avec ABB, cette dernière offrira les solutions de BrainBox AI à ses clients partout dans le monde. L’intelligence artificielle que propose BrainBox AI permet d’optimiser la consommation d’énergie et l’efficacité d’exploitation des bâtiments. L’entreprise a eu la chance de présenter sa technologie à la récente Conférence de Glasgow sur les changements climatiques (COP26).

Un administrateur de Dollarama encaisse

Nicholas Nomicos, membre du conseil d’administration de Dollarama, a réalisé un gain de près de 300 000 $ en exerçant des options d’achat d’actions du détaillant montréalais à la fin octobre. Administrateur de Dollarama depuis 2004, M. Nomicos est un ancien dirigeant de la firme d’investissement américaine Bain Capital. Bain a été un important actionnaire de Dollarama de 2004 à 2011.

Optina amasse 25 M$

L’entreprise montréalaise Optina Diagnostics vient de récolter 24,8 millions $ auprès d’investisseurs comme la firme californienne DigitalDx Ventures, la pharmaceutique allemande Boehringer Ingelheim, Desjardins et l’organisme québécois MEDTEQ+. Fondée en 2011 par Chantal Miklosi et David Lapointe, Optina a mis au point une technologie de détection des maladies par imagerie rétinienne. Elle tente actuellement de faire approuver par la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis son test diagnostique pour la maladie d’Alzheimer.

Joli profit pour un V.-P. de Nouveau Monde

Le chef de la direction financière de Nouveau Monde Graphite, Charles-Olivier Tarte, a empoché 180 000 $ en exerçant des options de la minière québécoise. Cet été, Nouveau Monde a lancé la construction de la route qui doit mener à sa future mine Matawinie, dans Lanaudière. Les installations doivent être mises en service en 2023.

Une acquisition pour Hypertec

La firme montréalaise Hypertec a récemment annoncé l’acquisition de la plateforme d’infonuagique en libre-service cloud.ca pour une somme non précisée. Fondée en 1984 et présente dans plus de 80 pays, Hypertec a des clients dans les secteurs de l’infonuagique, des communications, des services financiers, des médias, du divertissement, des soins de santé et de l’administration publique.

Il exerce des options d’Opsens

Denis Sirois, membre du conseil du fabricant québécois de capteurs à fibre optique Opsens, a touché un peu plus de 147 000 $ en exerçant des options de l’entreprise à la fin octobre. Administrateur d’Opsens depuis 2006, M. Sirois est également vice-président aux investissements de Télésystème, une firme contrôlée par Charles Sirois.