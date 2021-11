LAROCQUE, Maurice



Le dimanche 24 octobre 2021, à l'âge de 79 ans, est décédé monsieur Maurice Larocque, de Pointe- Fortune.Il laisse dans le deuil ses enfants Pascal, Isabelle (Guillaume) et Julie (Jean-Sébastien), ses petits-enfants Maude, Xavier, Anaïs et Alexandre, ses frères et soeurs Raymond, Françoise, Madeleine, Michel (Diane), Louise et Claude (Carole), ainsi que tous ses neveux et nièces.La famille accueillera parents et amis, en présence des cendres, aux :RIGAUD - 450-451-4421www.aubryetfils.comle vendredi 19 novembre 2021 de 19h à 22h ainsi que le samedi 20 novembre de 10h à midi. L'inhumation aura lieu à une date ultérieure.Au lieu de fleurs, des dons à la Fondation Valoris de Prescott-Russell seraient grandement appréciés.