DESCHÊNES OUELLET, Isabelle



Isabelle Deschênes Ouellet est décédée, comme elle l'entendait, le 2 novembre 2021 entourée de sa famille. Elle est née à Saint-Louis-du Ha! Ha! en 1938 d'une famille nombreuse.Elle laisse dans le deuil son époux Philibert des 57 dernières années, ses trois enfants : Michel (Diane), Josée (Serge) et Francis (Brigitte), ses petits-enfants : Hugo, Sarah-Maude, Amélie, Florence et feu Charles-Antoine ainsi que ses frères, soeurs, neveux, nièces et amis.Les funérailles seront célébrées au jardin Urgel Bourgie, 2500 av des Perron, Laval.La famille vous accueillera le vendredi 12 novembre de 17h à 21h et le samedi 13 novembre dès 9h, suivi d'une cérémonie commémorative. Le tout en tenant compte des mesures sanitaires en vigueur.La famille tient à remercier le personnel soignant de l'Hôpital général juif de Montréal et des soins palliatifs de l'Hôpital Cité-de-la-Santé de Laval.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société de recherche sur le cancer située au 625 ave du Président-Kennedy, Montréal, Québec, H3A 3S5.