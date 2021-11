Père Louis-Pierre Séguin, c.s.c.

Religieux de Sainte-Croix



À l'hôpital St. Mary's de Montréal, le 13 octobre 2021, est décédé à l'âge de 93 ans, père Louis-Pierre Séguin.Il est né le 20 décembre 1927 à Montréal. Il était le fils d'Henri Séguin et de Marie-Rose Marion. Il a fait sa profession perpétuelle le 14 septembre 1952 et a été ordonné prêtre le 29 juin 1954.Père Louis-Pierre Séguin a été professeur au Collège de Saint-Laurent de 1955 à 1958, puis prédicateur à l'Oratoire Saint-Joseph de 1958 à 1960 et au scolasticat de Sainte-Geneviève de 1962 à 1963.Il a oeuvré comme prédicateur, recruteur et prédicateur à l'Oratoire Saint-Joseph de 1963 à 1965 et à Missions des Pères de Sainte-Croix de 1965 à 1967 où il a également été directeur du service d'information de 1967 à 1969. Après avoir assumé les charges de curé à la paroisse Saint-François de Salles de 1969 à 1974, il a ensuite été successivement chauffeur de taxi, bénévole, directeur général de relations publiques de Orto à Longueuil, puis curé de la paroisse Notre-Dame des Bois-Francs à Saint-Laurent de 1980 à 1986.De 1988 à 1991, il a été curé de la paroisse Coeur-Immaculé de Marie en Haïti, puis à son retour à Montréal, il a assumé diverses responsabilités au sein de sa communauté religieuse jusqu'en 2015.Il laisse dans le deuil sa soeur Émilienne, ses nombreux neveux et nièces, ses amis, ainsi que ses confrères en Sainte-Croix.Une messe commémorative sera célébrée à la paroisse Saint-Laurent, le samedi 13 novembre 2021 à 10h.