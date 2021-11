LAFRANCHISE, Pierrette



De Boucherville, le 3 novembre 2021, à l'âge de 83 ans, est décédée Mme Pierrette Lafranchise, prédécédée de ses parents Reina Thibault et de Roméo Lafranchise.Elle laisse dans le deuil ses frères et soeurs Thérèse (Roger Pitre), Noëlla (feu Maurice Roy), Jean-Paul (Jocelyne Turcotte), Ginette, Charles, Monique (Christian Brisebois) et Danielle, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra vos condoléances au :À l'est de MontarvilleSortie 19 de la Route 132 estBOUCHERVILLE (QUÉBEC) J4B 6B6cfpierretetreault@videotron.caTél. 450 655-6036 Téléc. 450 655-0941le jeudi 11 novembre de 14 h à 17 h et de 19 h à 21 h et vendredi le 12 novembre de 9 h 30 à 10 h 30.Les funérailles auront lieu le vendredi 12 novembre à 11 h en l'église Sainte-Famille, 560 boul. Marie-Victorin à Boucherville.La famille remercie le Centre Mgr Coderre pour les bons soins prodigués à Pierrette.L'accueil se fait dans le respect des règles de la distanciation en raison de la COVID-19, le port du masque est obligatoire.