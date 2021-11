ANGRIGNON, Pierre



Paisiblement a l'âge de 80 ans, après une longue maladie, le 31 octobre 2021 au CHSLD-Foyer Dorval (La Présentation). Époux bien-aimé de Rolande Leblanc depuis plus de 55 ans.Outre son épouse, il laisse dans le deuil son fils Daniel, ses belles-soeurs Lucie (Michel) et Wendy (feu Jean), ainsi que plusieurs cousines et cousins, nièces et neveux et plusieurs amis (es). Précédé dans la mort par ses parents J. René Angrignon et Irène Paulin, ses soeurs Claire (feu Maurice Vaillancourt) et Pierrette (feu George Young).Pierre était impliqué dans plusieurs organismes et club sociaux.Les détails des funérailles seront annoncés à une date ultérieure. La famille tient à exprimer sa profonde gratitude au personnel du Pavillon CHSLD-Foyer Dorval pour leurs excellents soins et leur empathie.Un don en la mémoire de Pierre Angrignon a la Fondation du Foyer Dorval serait beaucoup apprécié.