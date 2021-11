Deux blancs pour la fin de semaine

Puisqu’on recule l’heure, ça nous donne la chance de dormir une heure de plus, ce qui nous donne droit à... ouvrir une bouteille de plus ce samedi !

C’est un peu tordu, mais c’est le résultat qui est important. Voici deux jolis vins blancs à ne pas rater.

Buvez moins (un peu plus parfois). Buvez mieux.

• À lire aussi: Le vin, les huîtres et la minéralité

Weingut Bernhard Ott, Am Berg 2020, Wagram, Autriche

24,95 $ - Code SAQ 12646520 – 12,5 % - 2,3 g/L – Biologique

Je vous parlais d’accords avec les huîtres la semaine dernière, ce grüner veltliner aurait très bien pu figurer dans ma sélection. Un vin vibrant sentant bon le zeste de lime, la pomme verte et le miel. C’est tranchant tout en ayant du corps. Finale saline qui fait saliver. Si vous aimez les vins droits et bien secs, vous allez adorer.

★★★ - $$

Herdade Aldeia de Cima, Reserva 2019, Alentejo, Portugal

30,00 $ - Code SAQ 14729708 – 13,5 % - 2,3 g/L

C’est la découverte de la semaine. Un blanc portugais élaboré majoritairement d’arinto et d’alvarinho avec un peu d’antao vaz, des cépages locaux qui commencent tous par la lettre « a ». Ça ne s’invente, pas, non? Plaisanterie à part, le vin étonne par ses parfums de jasmin, de pêche, de paraffine et de fleur. La matière en bouche est à la fois veloutée et délicate avec une acidité fine qui relève le tout. On aurait souhaité à peine plus de longueur, mais on est déjà comblé. Ajoutez quelques pétoncles poêlés et ça mérite un « A » !

★★★ - $$ 1⁄2

Légende

★ Correct

★★ Bon

★★★ Très bon

★★★★ Excellent

★★★★★ Exceptionnel

Plus d’étoiles que de dollars: vaut largement son prix.

Autant d’étoiles que de dollars: vaut son prix.

Moins d’étoiles que de dollars: le vin est cher.