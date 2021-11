PERRAS, Fernand



Le 19 octobre 2021, est décédé paisiblement Fernand Perras. Longtemps résident de Saint-Jean-sur-Richelieu, maintenant résident de Brossard, il était originaire de La Prairie. Conjoint de fait de feu Monique Ste-Marie, il était le fils de feu Emery Perras et feu Marie-Thérèse Brosseau.Dernier vivant d'une famille de 7 enfants, il laisse dans le deuil ses belles-soeurs Pierrette et Louisette ainsi que de nombreux neveux, nièces et amis.La famille remercie chaleureusement les équipes soignantes de l'Hôpital Charles-Lemoyne pour leur accueil, leur soutien et leur accompagnement.La famille recevra les condoléances le samedi 13 novembre 2021 de 11 h à 14 h à :7679 BOULEVARD TASCHEREAUBROSSARD www.dignitequebec.comL'inhumation aura lieu à 14 h 30 le même jour, au Cimetière La-Nativité-de-la-Très-Sainte-Vierge au 1050 chemin de Saint-Jean à La Prairie.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôpital Charles-Lemoyne ou à la Société canadienne du cancer.