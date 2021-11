VAUDRY, Gloria



De Blainville, le 1er novembre 2021, à l'âge de 89 ans, est décédée Mme Gloria Vaudry, épouse de feu M. Emile Bélanger.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Johanne (Armand), Daniel (Francine), Sylvie (Dany), Yves (Jacinthe), Manon et Serge, ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, ses frères et soeurs ainsi qu'autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances le samedi 20 novembre 2021 de 10h à 13h30 au complexe funéraire :SAINTE-THÉRÈSE450-473-5934Un dernier hommage lui sera rendu à 13h30 en ce même jour, dans la chapelle du complexe.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Fondation des maladies du coeurs et AVC.