Émile Proulx-Cloutier joue un homme qui veut à tout prix devenir père dans «Les moments parfaits»

Contrairement à Émile Proulx-Cloutier qui a eu ses enfants tôt dans la vie, son personnage dans «Les moments parfaits» sent l’urgence de la paternité sur le tard, après avoir failli perdre son propre père.

Louis Thomas a le courage, l’audace même, de se choisir, sa conjointe Annie (Bianca Gervais) ne souhaitant pas avoir d’enfant. Il quitte alors leur magnifique nid d’amour et leur relation des 10 dernières années pour se lancer dans le projet d’avoir un bébé, une quête qui va l’amener loin au cours de cette première saison de la série de TVA.

«Annie et Louis s’aiment profondément, mais il a le désir puissant en lui d’avoir des enfants. Tu n’imposes pas ça à ta conjointe. Je trouve ça très intéressant comme situation dramatique à jouer, qu’il se place dans ce vertige. D’ailleurs, toute la série est basée là-dessus: la vie que tu as est confortable, mais s’il manque quelque chose, vas-tu t’écouter et sortir de ta zone de confort?»

Pour lui, «Les moments parfaits» «aborde de façon subtile ou des fois par la bande des questionnements profonds, mais pas avec de gros sabots», parlant d’une famille qu’on adopte tranquillement, mais durablement.

PHOTO COURTOISIE

Le comédien apprécie ce rôle de gars angoissé, qui est toujours prêt à embrasser une nouvelle source d’inquiétude, un personnage qui le ramène à jouer dans «la drôlerie, sans trop en mettre», ce qui est près des «Hauts et les bas de Sophie Paquin», une série dans laquelle il a plongé quelques jours à peine après sa sortie du Conservatoire d’art dramatique de Montréal, en 2006.

«J’ai un plaisir à jouer sur les failles et les angoisses de Louis, un gars qui ne se rend pas toujours compte de choses évidentes devant lui. Il est attachant, dans la fantaisie, même s’il travaille dans un syndic de faillite. Je suis content de retrouver cette fantaisie, ça me manquait cet aspect-là», a-t-il dit à l’Agence QMI.

Émile Proulx-Cloutier retrouve aussi Marie-Thérèse Fortin pour son plus grand bonheur, disant avoir «beaucoup d'affection» pour sa camarade de jeu. «Elle était d’abord une collègue dans "Sophie Paquin", puis une belle-mère dans "Boomerang" et elle est maintenant ma mère, alors on se rapproche!», a-t-il dit en riant.

Stéphanie (Myriam De Verger), la collègue de travail et amie de la sœur de Louis (Catherine Trudeau), va beaucoup l'aider à avancer. «Quand Louis se ramasse dans un cul-de-sac, c’est souvent Stéphanie qui lui amène l’idée dans laquelle il va se lancer pour aller plus loin», a résumé Émile Proulx-Cloutier.

«Les moments parfaits» à TVA chaque mercredi à 20 h.

On pourra aussi voir Émile Proulx-Cloutier au cinéma dès le 19 novembre dans «L’arracheuse de temps», de Francis Leclerc, d’après l’univers de Fred Pellerin.

Un nouveau spectacle

Émile Proulx-Cloutier vient de reprendre la route avec un tout nouveau spectacle, baptisé «À mains nues», dans lequel il pige dans son répertoire en plus de donner vie, sur scène, à près d’une dizaine de nouvelles pièces.

Au moment de s’entretenir avec lui, jeudi, il sortait de la répétition générale et s’apprêtait à donner son premier concert à guichets fermés à Val-David, dans les Laurentides.

«Je vais proposer sept-huit nouvelles chansons inédites et les mettre au monde sur la route», a dit l’artiste, qui s’est lui-même mis en scène avec des projections vidéo, proposant une soirée éclectique où les spectateurs vivront toutes sortes d’émotions à travers ses chansons, ses monologues et ses contes.

Il sera en tournée jusqu’à l'automne 2022, mais les prochaines dates sont Rivière-du-Loup (11 novembre), Rimouski (12 novembre), Matane (13 novembre), Sherbrooke (2 décembre) et Trois-Rivières (3 décembre). Il sera aussi au Gesù, à Montréal, du 17 au 19 mars 2022.

