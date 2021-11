La nouvelle enquête d’Armand Gamache, La folie des foules, débute tout juste à la fin de la pandémie. Il y a de l’espoir au cœur de la population de Three Pines. Mais un événement vient tout bousculer. Un événement qui changera tout, comme seule Louise Penny est en mesure de le faire, avec talent, sensibilité et un regard sans concession sur la société et ses dérives.

L’histoire commence entre Noël et le jour de l’An. Les habitants de Three Pines — Armand Gamache y compris — profitent des réjouissances hivernales. Il doit cependant interrompre ses vacances en famille, car on lui demande d’assurer la sécurité lors d’une conférence présentée par une professeure de statistique, dans une université voisine.

Gamache, perplexe, s’informe sur Abigail Robinson et découvre avec stupéfaction que son discours est dangereux. Dangereux au point où il demande à la chancelière de l’université d’annuler l’événement.

Il ne faut pas attendre longtemps avant de voir que les opinions tranchées de la chercheuse sur l’euthanasie, les droits des aînés et des personnes handicapées contaminent les conversations. Les mots se chargent de colère et de ressentiment et les rencontres dégénèrent en affrontements. Abigail Robinson répète que « ça va bien aller »... mais un meurtre finit par se produire. Gamache et ses acolytes se retrouvent avec l’enquête, sur fond de délire populaire.

Parler de la pandémie

Louise Penny explique la genèse de cette nouvelle enquête savamment distillée. « C’était un peu risqué de parler de la pandémie. Je me suis demandé comment les gens allaient réagir. On ne savait pas si on allait être encore en pandémie quand le livre allait être publié. Mais j’y ai pensé beaucoup et j’ai réalisé que c’était quelque chose dont je devais parler, et que je devais incorporer dans le roman. »

Elle a hésité avant d’évoquer la pandémie. « J’y ai longuement réfléchi — c’était la dernière chose dont j’avais envie de parler. Et je me disais que c’était la dernière chose que les gens auraient envie de lire parce que c’était une expérience tellement difficile pour tout le monde. »

« J’étais rendue aux deux tiers du roman lorsque j’ai réalisé que ce que j’étais en train de raconter au sujet de cette statisticienne et de ses idées était une sorte de virus. Les idées dangereuses circulent d’une personne à l’autre, de la même façon que circule le virus de cette pandémie. »

Dans La folie des foules, elle voulait examiner certains grands débats sociaux, mais aussi les limites de la science, la liberté d’expression, la liberté de pensée.

« Je voulais voir comment les idées malsaines se propagent, pas nécessairement parmi des gens ignorants, mais chez des gens décents qui sont piégés par ce terrible tourbillon de peur, de colère. Que font-ils ? Ils s’en prennent aux plus faibles, à ceux qui devraient le plus être protégés. »

L’écrivaine fait remarquer que c’est ce qui s’est passé pendant la pandémie et que les personnes âgées ont souffert. « Ce qui s’est passé est terrible et on ne peut tout simplement pas ignorer cela. »

Gamache à la télé

La série Armand Gamache sera adaptée pour la télévision sur Amazon. Louise Penny agit à titre de consultante, mais n’écrit pas le scénario. L’acteur américain d’origine britannique Alfred Molina jouera le rôle d’Armand Gamache.

« Je l’aime beaucoup. Je trouve que c’est un choix inspiré. Il ne correspond pas nécessairement à l’idée que tout le monde se fait de Gamache, mais c’est tellement un bon acteur que je crois qu’il pourra rendre l’essence de ce rôle et de ce personnage. »

Louise Penny est toujours en tête des palmarès au Canada et aux États-Unis.

Elle a été sept fois lauréate du prix Agatha.

Elle a fait connaître le Québec partout dans le monde avec sa série Armand Gamache, traduite en 31 langues et vendue à 9 millions d’exemplaires.

Son prochain roman, State of Terror, coécrit avec Hillary Clinton, entraînera les lecteurs dans les hautes sphères du gouvernement américain. Il sera publié au Québec le 10 mars 2022.

EXTRAIT

« Armand Gamache n’oublierait jamais le moment où le premier ministre du Québec, un ami personnel, lui avait téléphoné pour l’informer de la disponibilité du vaccin. L’homme, en larmes, avait eu du mal à articuler les mots. Armand avait raccroché, en proie au vertige, à une légère hystérie. Il n’avait jamais rien senti de tel. Rien de comparable. Une sensation moins de soulagement que de renaissance. Ni pour tout ni pour tous, hélas.

Lorsqu’on déclara la fin officielle de la pandémie, tout le petit village de Three Pines, où habitaient les Gamache, s’était réuni dans le parc, où on avait lu à haute voix le nom des victimes. »