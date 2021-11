LÉVEILLÉ (DESMARAIS)

Huguette



Le 19 octobre 2021, à l'hôpital Marie-Clarac de Montréal, est décédée paisiblement Huguette Léveillé (Desmarais), à l'âge de 84 ans.Fille de feu Lionel Léveillé et de feu Hermance Léveillé (Chartier) et épouse de feu Jacques Desmarais, elle laisse dans le deuil ses 3 garçons Daniel (Carole), Mario (Rachel) et Sylvain (Danie), ses petits-enfants Stéphany, Amélie et Ariane, ses frères Réal (Micheline) et Michel (Francine) ainsi que plusieurs amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire :le dimanche 14 novembre 2021 de 10h à 12h, suivi d'une célébration de la vie pour Huguette.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer.