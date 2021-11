Fairmount Bagel: la boulangerie ouverte malgré la tragédie

Malgré la mort suspecte de son futur propriétaire, la célèbre boulangerie Fairmount Bagel demeure ouverte 24 heures sur 24.

« Les gérants ne sont pas là, mais nous, nous continuons de travailler. Que peut-on faire d’autre ? » s’est demandé une employée de la boulangerie qui a demandé à conserver l’anonymat.

Le fils du propriétaire de la légendaire boulangerie aurait tué une femme de 25 ans avant de s’enlever la vie au petit matin, vendredi, dans son appartement du Mile-End, selon la piste privilégiée par les policiers.

La thèse du double homicide n’est cependant pas écartée non plus, a expliqué l’agente du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) Véronique Contois.

Des clients sur place

Samedi soir, de nombreux clients s’affairaient à venir acheter comme à l’habitude les bagels fabriqués sur place depuis plus de 100 ans.

« On ne s’attendait pas à ce que ce soit ouvert et finalement les employés sont là et tout roule », a constaté l’un des clients qui est venu chercher plusieurs pains Bagel en soirée samedi, au célèbre magasin de l’avenue Fairmount, dans le Mile-End.