Geler (ou pas) les taxes à Blainville

Geler le compte de taxes municipales pour les quatre prochaines années, c’est la promesse alléchante que le parti d’opposition brandit aux citoyens de Blainville, dans les Laurentides, dans l’espoir de les convaincre de changer l’administration en place, au pouvoir depuis 16 ans.

Fort d’une carrière de capitaine-pompier de 25 ans à la Ville de Montréal et ancien propriétaire d’épicerie, Florent Gravel se présente comme candidat à la mairie pour le parti Mouvement Blainville pour la quatrième fois.

Espérant que cette élection sera la bonne et fera de lui le maire de Blainville, il promet la construction d’un centre sportif et le gel des taxes pour les quatre prochaines années. Il entend également donner la possibilité aux citoyens de payer leur compte de taxes en 12 versements, sans intérêts supplémentaires.

«Charger 9 % d’intérêt si les gens veulent payer en 12 versements, c’est pratiquement du prêt usuraire», dit Florent Gravel. «On peut se permettre de laisser aux gens qui en ont besoin la possibilité de payer sans frais d’intérêts supplémentaires, ce que de plus en plus de villes font. Avec les taxes perçues sur les nouvelles constructions et l’augmentation de la taxe de bienvenue, on se retrouve avec des surplus, et c’est ce qui va nous permettre de geler le compte de taxes pour quatre ans.»

Une promesse que Liza Poulin trouve irresponsable. Conseillère municipale depuis 12 ans pour le district Fontainebleau, elle se présente pour la première fois comme candidate à la mairie pour Vrai Blainville, le parti du maire sortant Richard Perreault, dont les chefs se succèdent à la mairie depuis 16 ans.

«Les citoyens veulent qu’il y ait adéquation entre les taxes qu’ils payent et les services qu’ils reçoivent. Ils savent compter et voient bien que le taux de taxation est très compétitif comparé à d’autres villes similaires. Quant aux surplus financiers, ils nous ont permis de geler le compte de taxes 2021. On s’en est aussi servis pour constituer un fonds de prévoyance pour pallier les changements climatiques, ainsi qu’un fonds de prévoyance pour la rénovation des infrastructures quand le besoin s’en fera sentir dans quelques années», a expliqué Liza Poulin.

Centre multisport

Si Florent Gravel s’engage à construire un centre sportif dès son élection, Liza Poulin ne ferme pas la porte à ce projet, demandé par les associations sportives. «Construire de toutes pièces un stade à 25 millions $ tout en gelant le compte de taxes pendant quatre ans, l’équation ne se fait pas dans ma tête», a mentionné la candidate.

«De notre côté, on pense évaluer la possibilité d’un centre multisport, mais je pense qu’il faut faire une étude d’opportunité, pour identifier les besoins non comblés sur le territoire, par exemple ceux des ainés qui ont besoin d’espace pour leurs activités, et si des infrastructures déjà existantes pourraient être converties», a ajouté Mme Poulin.