Grèves au Nouveau-Brunswick: une «confusion massive» dans le réseau de la santé

Plus d’une semaine après le début de grèves importantes du secteur public au Nouveau-Brunswick, le Syndicat de la fonction publique (SCFP) a accusé samedi le gouvernement Higgs de créer une «confusion massive» dans le réseau de la santé.

Au lendemain de la publication d’un arrêté obligatoire forçant le retour au travail des sections locales 1252, 1190 et 1251 du SCFP, qui offrent des services pour la santé et la sécurité des patients, le syndicat a soutenu que certains de leurs membres ont été renvoyés chez eux par leurs employeurs.

«Le premier ministre et le ministre Flemming ont annoncé un ordre obligatoire sous prétexte de protéger la santé et la sécurité des Néo-Brunswickois.e.s. Cependant, nous apprenons maintenant que de nombreux travailleurs sont renvoyés du travail aujourd’hui. Nous nous demandons quel est le véritable objectif de cet ordre», a déclaré par communiqué Norma Robinson, présidente de la section locale 1252 du SCFP et membre de l’équipe de négociation centralisée.

Les sections locales concernées ont précisé qu’elles utiliseront les moyens légaux disponibles pour protéger les droits de leurs membres, jugeant que le décret mis en place «semble étouffer la libre négociation collective et constitue une attaque directe contre le syndicat qui a osé défendre les travailleurs de première ligne de cette province».

«Nos membres étaient bouleversés, mais prêts à retourner au travail ce matin», a indiqué Brent Wiggins, président de la section locale 1190 du SCFP et membre de l’équipe de négociation centralisée. «Maintenant, on leur dit que leurs services ne sont pas nécessaires. Utiliser des tactiques oppressives pour attaquer les droits des membres au lieu de signer une convention collective est insensé.»

«La grève continue et nous vous verrons en cour», a ajouté Chris Curran, président de la section locale 1251 du SCFP et membre de l’équipe de négociation centralisée.

De son côté, le gouvernement a avancé samedi que les travailleurs sont retournés au travail, alors que la grève a eu des «répercussions considérables sur le secteur de la santé» en causant l’annulation de rendez-vous et de chirurgies.

«Il est prévu qu’il faudra plusieurs jours avant que les hôpitaux du Nouveau-Brunswick recommencent à fonctionner normalement», a mentionné le gouvernement dans un communiqué.

Les grèves du réseau de la santé, mais aussi de l’éducation, paralysent depuis plus d’une semaine la province de l’Atlantique, où plusieurs lignes de piquetage se sont encore tenues en ce début de fin de semaine.

Dimanche dernier, le gouvernement Higgs avait notamment placé en lock-out plus de 3000 employés travaillant en éducation, forçant les écoles à passer en enseignement à distance, face au manque d’avancement dans les négociations pour les conventions collectives.