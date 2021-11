La fusillade au Mexique freine l’enthousiasme des touristes

La fusillade qui a causé la mort, jeudi, de deux narcotrafiquants sur une plage touristique de Cancún, au Mexique, a freiné l’enthousiasme de plusieurs touristes qui s’apprêtaient à s'envoler dans les prochaines heures vers cette destination soleil.

«C’est sûr que ce n’est pas trop intéressant, mais on y va quand même. Nous, on est au Club Med et on va rester là et espérer que tout se passe bien», a mentionné un voyageur à quelques minutes de son vol vers le Mexique.

Il s’agit du deuxième événement à survenir en quelques jours seulement dans une station balnéaire au Mexique. Samedi matin, à Montréal, les avis étaient partagés parmi les Canadiens qui allaient prendre l’un des deux vols vers ce pays.

«On s’en va pour se reposer et jouer au golf donc je ne suis pas vraiment inquiète, mais c’est sûr qu’on a ça en tête et on va faire attention sur la plage», a témoigné une femme présente à l’aéroport international Montréal-Trudeau.

«Le fait de parler espagnol aide un peu, mais oui c’est inquiétant», a indiqué un autre voyageur.

Le Canada n’a pas émis d’avertissement pour la péninsule du Yucatán, mais des avertissements sont en vigueur pour les secteurs plus au nord et à l’ouest.

L’Espagne et la France ont recommandé à leurs concitoyens de faire preuve d’une extrême prudence s’ils décident de voyager au Mexique.

Pour ce qui est de l’Allemagne, elle a demandé d’éviter Tulum à tout prix.

Selon la journaliste Josiane Desjardins, la présence de gangs à ces endroits s’explique par la demande de drogue chez les mieux nantis.

«Les deux derniers événements se sont produits dans des zones touristiques où il y a beaucoup d’affluence et les gens sont prêts à payer pour des services au restaurant et dépenser dans les bars. Possiblement dans certains cas, il y a une demande pour la drogue. Je ne pense pas qu’il n’y a personne qui peut épargner de ce type d’événement là», a expliqué la journaliste au Mexique.

