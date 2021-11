Le centre-ville de Saint-Hyacinthe est devenu un vrai chantier!

Le centre-ville de Saint-Hyacinthe est devenu tout un chantier depuis les projets majeurs de construction qui visent à le faire renaître comme un véritable pôle commercial et culturel.

Le maire sortant, Claude Corbeil, tire sa révérence après deux mandats, alors que s’apprêtent à lever de terre des projets immobiliers au centre-ville. Certains sont érigés sur des terrains abandonnés à la suite d’incendies.

C’est le cas de La Place Frontenac, voisine du marché public, qui accueillera un édifice abritant des commerces et une cinquantaine de logements.

Le complexe Waltz du Groupe Sélection comptera quelque 160 logements et amènera un autre type de résidents.

Les deux aspirants à la mairie, le conseiller sortant André Beauregard et la cheffe du nouveau parti Saint-Hyacinthe unie, Marijo Demers, espèrent que les chantiers amèneront une mixité de la clientèle.

Selon M. Beauregard, le centre-ville compte plusieurs immeubles qui manquent d’amour. Comme leur prix de location est moins cher, ils logent des gens moins nantis qui éprouvent des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie. Ils ressortaient du lot durant la pandémie, car le centre-ville était déserté des clients réguliers.

«Des Maskoutains n’osaient plus y aller», a relaté cet élu sensible à cette réalité.

Mme Demers plaide de son côté pour qu’il y ait davantage de logements abordables, notamment pour les résidents actuels. Dans la crise du logement, elle rappelle que Saint-Hyacinthe détient le pire taux d’inoccupation du Québec, soit à peine 0,2 %.

Pôle culturel et commercial

Déjà les projets immobiliers sèment la controverse: des résidents ont été évincés et des bâtisses démolies, tandis que le nombre d’espaces de stationnement est réduit.

«Il y a des pours et des contres. Certains nous accusent de vouloir embourgeoiser le centre-ville, mais on veut le revitaliser», a exposé M. Beauregard.

L’aménagement de la Place des spectacles, la construction de la nouvelle médiathèque et la relocalisation du Centre d’histoire créera de l’achalandage au centre-ville et engendreront des retombées dans les commerces, dont plusieurs ont été éprouvés par la pandémie.

Mme Demers, qui enseigne les sciences politiques, veut que le programme de subvention municipale, qui assume une part des frais de loyer des commerçants, se prolonge après 2022.

Lamborghini

Les deux candidats jugent nécessaire la réfection de la Promenade Gérard-Côté, qui longe la rivière Yamaska à partir du centre-ville. M. Beauregard vante ce projet, évalué à plus de 30 millions $, qui serait plus élaboré et rassembleur que la promenade Rivia de Drummondville.

Mme Demers épurerait néanmoins le projet, qu’elle compare à une «Lamborghini», pour réduire les coûts de moitié et respecter la capacité de payer des citoyens.

«L’idée n’est pas jeter les plans, mais il faudrait revenir à sa fonction première: un lien piétonnier et cyclable, un lieu de détente familial près de la rivière», a-t-elle dit.