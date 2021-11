Le CH méritait mieux

Avec une avance de 2 à 0 et un seul tir accordé après 20 minutes de jeu, le Canadien était en plein contrôle de la rencontre. En raison de sa confiance fragile, il ne lui en a pas fallu beaucoup pour mettre un genou au sol.

«Quand elles mènent par deux buts, les bonnes équipes trouvent une façon de concrétiser leur victoire. Leur premier but en supériorité numérique nous a fait reculer. On les a laissés en profiter pour prendre le momentum.»

– Nick Suzuki

Depuis le début de la saison, l’effort et l’exécution sont souvent pointés du doigt pour expliquer les revers du Canadien. Samedi soir, ce ne fut pas le cas. À part, peut-être en qui concerne la finition autour du filet de Robin Lehner.

«Il y a des matchs où on méritait d’encaisser trois ou quatre buts dans une période, mais pas ce soir (samedi). Cette fois, on ne peut mettre la faute sur l’effort ou l’exécution, mais il semble que ce n’était pas suffisant. Parfois, il arrive que tu perdes même si tu joues un bon match.»

–Brendan Gallagher

«On a levé le pied. Notre première période était excellente. On a perdu un peu de notre élan en deuxième. Par la suite, on a eu nos occasions, mais on n’a pas été en mesure d’en profiter.»

–Nick Suzuki

Il s’agit déjà d’un dixième revers cette saison pour la troupe montréalaise. Devant elle, l’espace commence à se creuser dangereusement. Il faudra trouver une solution, et vite.

«Les choses ne vont pas de notre côté. C’est à nous de trouver une façon de gagner. On ne peut pas seulement espérer, on doit mériter ces bonds favorables.»

–Jake Allen